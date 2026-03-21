既に発表されたUEFAチャンピオンズリーグ(CL)の準々決勝の対戦カードで最大の注目は、バイエルン・ミュンヘンとレアル・マドリードの一戦だろう。これまでの両クラブの歴史や実績に加えてCLで最も対戦回数の多いカードであることから、両者の対戦は『欧州クラシコ』とも呼ばれている。近年の対戦成績を見ればバイエルンは分が悪いと言わざるを得ない。バイエルンは2014年4月23日に行われたCL準決勝1stレグ以降、レアルとは8回対戦