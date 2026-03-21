【(C)EASL】 インサイドを強調した琉球が主導権を握るも…… 『東アジアスーパーリーグ（EASL）』のチャンピオンを決める『EASLファイナルズ マカオ2026』が3月18日からマカオ特別行政区で開幕。20日に開催されたセミファイナル、宇都宮ブレックスvs琉球ゴールデンキングスの『Bリーグ対決』は死闘となった。宇都宮の先発はファーストラウンドと同じ、比江島慎、高島紳司、D.J・ニ