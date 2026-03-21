マンチェスター・ユナイテッドは現地時間20日に行われたプレミアリーグ第31節でボーンマスと対戦。前半はスコアレスで終えたなかで、後半は2度リードするも、最終的に追いつかれて2-2のドローに終わった。この試合でスタメン出場したイングランド代表DFハリー・マグワイアだが、78分にボックス内でブラジル代表FWエヴァニウソンを倒してしまいPKを献上。さらに、自身も決定機阻止で1発退場処分となり、このPKでユナイテッドは勝利