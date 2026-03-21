アシアナ航空は、神戸〜ソウル/仁川線でチャーター便運航することを計画している。運航日は5月24日・27日・29日の3日間で、それぞれ1日1往復を運航する。機材はエアバスA31neoを使用する。所要時間は神戸発が2時間、ソウル/仁川発が1時間55分。神戸新聞は、神戸空港を発着する中国の航空会社による便の欠航を踏まえ、3月29日から6月30日にかけてチャーター便を運航する航空会社を募集していると報じていた。■ダイヤOZ1153神戸（