yushokobayashi（ユウショウコバヤシ）は、楽天ファッションウィーク東京 2026 Autumn / Winterにて、最新コレクション「Void」を発表しました。Courtesy of yushokobayashi 会場に足を踏み入れると、まず目に入るのは足元一面に広がる花々の風景。紙で作られた花がステージ上に“咲く”ように配置され、現実とは少し異なる、静かで幻想的な空間が立ち上がっていました。どこか死後の世界を思わせるような、時間の輪郭が曖昧な舞台