岡城が開幕1軍切符をつかむか、注目されている（C）産経新聞社リーグ連覇を狙う阪神が27日の開幕に向け着々とチーム整備を進めている。WBCでも活躍した左右の大砲、佐藤輝明、森下翔太に加え、オープン戦で気を吐いているのは中川勇斗にもある。【動画】“できあがっている”…話題のドラ3ルーキー岡城の圧巻の打撃シーン昨年プロ初本塁打を放った若虎はオープン戦打率.333（20日現在）と結果を残し、開幕左翼の座をうかがう