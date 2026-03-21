◆オープン戦西武―ＤｅＮＡ（２１日・ベルーナＤ）西武の２５年ドラフト５位・横田蒼和（そうわ）内野手＝山村学園＝、同育成１位・新井唯斗内野手＝八王子学園八王子＝が２１日、１軍に合流した。横田は埼玉・東松山市出身の“埼玉っ子”。合流が告げられた際は「正直言われたときはビックリして、ほんとに信じられなかった」と率直な胸の内を明かした。試合前練習をＷＢＣに正遊撃手として出場した源田壮亮内野手らとと