◇世界女子カーリング選手権2026(現地14日〜22日、カナダ・カルガリー)カーリング女子日本代表(ロコ・ソラーレ)が20日、予選リーグ最終戦となるカナダに5-6で敗戦。通算9勝3敗の3位で決勝トーナメントに進みます。予選リーグは13チームが総当たり戦を行い、上位6チームが予選を突破。上位2チームが準決勝にストレートインとなり、3〜6位までが準決勝進出をかけたプレーオフに進みます。日本はすでに前日までに上位6位以内が確定。