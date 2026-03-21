リヴァプールに所属するブラジル代表GKアリソンは、今週末のブライトン戦を欠場することになるようだ。20日、イギリスメディア『BBC』やイギリス紙『イブニング・スタンダード』などが伝えている。現在33歳のアリソンは今季ここまで公式戦34試合に出場しているものの、ハムストリングの負傷で離脱する期間もあるなど、コンディション不良に悩まされており、直近では10日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）ラウンド16・ファ