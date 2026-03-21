◇MLB オープン戦 ドジャース4-3パドレス(日本時間21日、キャメルバックランチ)ドジャースの大谷翔平選手と山本由伸投手がパドレスとのオープン戦に出場しました。オープン戦3度目のマウンドに上がった山本投手。開幕投手が決まり、この日はオープン戦最後の登板となります。初回は先頭を97.4マイル(約157キロ)のシンカーで三振を奪うなど3者連続の三振で最高の立ち上がりを見せます。2回と3回はそれぞれ2つずつ三振を奪い無失点と