ジャマイカサッカー協会は20日、FIFAワールドカップ2026大陸間プレーオフに臨むメンバーを発表。V・ファーレン長崎に所属するFWノーマン・キャンベルも招集された。ジャマイカ代表は27日に準決勝でニューカレドニア代表と対戦。勝利した場合、31日の決勝戦でコンゴ民主共和国代表と戦うことになる。大陸間POを突破すれば、本大会ではポルトガル代表、ウズベキスタン代表、コロンビア代表と同組のグループKに入ることになる。