カリフォルニア州の連邦地裁の陪審は20日、現在のXにあたる旧ツイッターの買収をめぐり、イーロン・マスク氏がツイッターの株価を意図的に下落させることで、投資家を誤解させた責任があるとの評決を下しました。この裁判は、イーロン・マスク氏が2022年5月、旧ツイッターを買収する際、SNSへの投稿やポッドキャストでの発言によって株価を操作したとして、株主らに提訴されたものです。カリフォルニア州の連邦地裁の陪審は20日、S