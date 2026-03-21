フリーアナウンサー徳光和夫（85）が21日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜午前5時）に生出演。次回WBCでNHKによる放映権獲得を強く要望した。徳光は番組冒頭のトークで「やっぱり今週を振り返るとWBCかな。熱くなったんでね」と、日本を準々決勝で破ったベネズエラの初優勝で幕を閉じた大会を回想。「今回のWBCは明らかに、これまでと熱量が違っていたな、という風に思ってなりま