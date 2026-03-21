ハリウッドのアクションスターであり、武道家としても知られたチャック・ノリスが、2026年3月19日に死去した。86歳だった。家族は翌20日、本人の公式Instagramを通じて訃報を公表している。 ノリスは1940年3月10日、米オクラホマ州生まれ。本名はカルロス・レイ・ノリス。米空軍勤務中に韓国で武術と出会い、その後は空手家として頭角を現した。自身の武道スタイル「チュン・クック・ドー」を築いた。 俳優としては