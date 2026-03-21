ETCを利用して高速道路をスムーズに通過するのが当たり前になった現在でも、まれに「ゲートが開かない」というトラブルが発生します。料金は支払っているはずなのに、なぜバーが上がらないのでしょうか。 突然の出来事に戸惑う人も多いですが、原因にはいくつかの共通パターンがあります。本記事では、ETCゲートが開かない理由とその対処法についてわかりやすく解説します。 ETCカ