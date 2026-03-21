アンドリュー・ガーフィールド主演『アメイジング・スパイダーマン』シリーズで計画されていたヴィラン集結映画『シニスター・シックス』は、2014年に発生したソニー・ピクチャーズ エンタテインメントへのハッキング事件によって頓挫していたという。当時、同作の脚本を手掛けていたドリュー・ゴダードが明かした。 この事件では、ソニー・ピクチャー