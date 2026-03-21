【創彩フェス5th】 開催期間：3月21日～3月22日10時～18時 会場：KOTOBUKIYA-Hall （東京都立川市緑町4-5 壽屋ビル 3F） 入場料：無料 コトブキヤは、3月21日より開催しているイベント「創彩フェス5th」にて、プラモデル「薬師寺 久遠【チャイナコスチューム】」の原型などを展示している。 今回イベント会場では、美少女プラモ