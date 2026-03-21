【創彩フェス 5th】 開催期間：3月21日～3月22日10時～18時 会場：KOTOBUKIYA-Hall （東京都立川市緑町4-5 壽屋ビル 3F） 入場料：無料 美少女プラモデル「創彩少女庭園」の発売5周年を記念して開催される「創彩フェス 5th」ではいくつもの新作が発表された。「早乙女 瑠衣【桃桜高校・競泳水着】」と「早乙女 瑠衣【桃桜高校・競泳水着】