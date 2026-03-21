【創彩フェス 5th】 開催期間：3月21日～3月22日10時～18時 会場：KOTOBUKIYA-Hall （東京都立川市緑町4-5 壽屋ビル 3F） 入場料：無料 コトブキヤは3月21日と22日、東京・立川のKOTOBUKIYA-Hallにて、美少女プラモデル「創彩少女庭園」の発売5周年を記念して「創彩フェス 5th」を開催している。入場料は無料。 「創彩少女庭園」は、