【創彩フェス 5th】 開催期間：3月21日～3月22日10時～18時 会場：KOTOBUKIYA-Hall （東京都立川市緑町4-5 壽屋ビル 3F） 入場料：無料 女子高生をテーマに様々なキャラクターをプラモデルで表現する「創彩少女庭園」において、「薬師寺 久遠」はちょっと特別感のあるキャラクターだ。彼女は"天才女優少女"であり、様々な