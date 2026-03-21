昨今のコインランドリーは、さまざまな楽しみ方、使い方ができるように進化を遂げていると噂に。注目スポットの体験レポと人気ショップ紹介とともに、最新のランドリー事情をお届けします。体験した人kameイラストレーター。Webマガジン、電子書籍、CDジャケットやロゴデザインなど幅広く活動。映画、韓国カルチャー好き。GINZAmagにて漫画「ふたりとにひき、はじめました。」連載中。今どきのランドリーは使い勝手もより多彩にこ