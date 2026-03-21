第2ラウンド、通算5アンダーで10位の山下美夢有＝シャロンハイツ・クラブ（共同）【メンロパーク（米カリフォルニア州）共同】米女子ゴルフのファウンダーズ・カップは20日、カリフォルニア州メンロパークのシャロンハイツ・クラブ（パー72）で第2ラウンドが行われ、60位で出た山下美夢有が67と伸ばし通算5アンダー、139で10位に浮上した。原英莉花が71で回り、4アンダーで17位。キム・ヒョージュ（韓国）が70で回り、通算11アン