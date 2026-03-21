沖侑果、里菜(LumiUnion)、高畑結希、堀内まり菜など、今注目の女優・声優・アイドルが多数出演する舞台・咲女喜劇『溶く嘘、しょこらと咲き誇り、』が3月18日に品川・六行会ホールで開幕した。同劇場にて22日(日)までの全8回を上演する。 本作は、花×お菓子×喜劇をテーマにした第5弾。物語の舞台となるのは、日本が世界に誇る有名洋菓子屋「Le patisser châtaigne」とその地下キッチログインして続きを読むThe post 沖侑果