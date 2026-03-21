20日夜、岡山県倉敷市の市道で19歳の男性4人が乗った乗用車が、道路脇の電柱に衝突し、2人が死亡、2人が大けがをしました。事故があったのは、岡山県倉敷市田ノ上新町の市道です。20日午後10時50分ごろ、乗用車が道路脇の電柱に衝突しました。警察によりますと、車には倉敷市の19歳の男性4人が乗っていて、運転していた塗装業の島田永さんと、助手席にいた会社員・日笠永暉さんが全身を強く打ち、死亡しました。後部座席に乗ってい