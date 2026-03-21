133の国と地域を旅して、625ヵ所もの世界遺産を訪れている写真家・富井義夫さん。40年以上にわたって世界中を巡ってきた富井さんによる、『婦人公論』での新連載「世界遺産を旅する」。第11回は、「ヴェネツィア」をご紹介します【写真】世界三大カーニバルの一つ「ヴェネツィア・カーニバル」は仮面をつけて…* * * * * * *人の手で作り上げた森の上の水上都市イタリア「アドリア海の女王」「水の都」などとも呼ばれるヴェネツィ