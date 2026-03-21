植物の香りが持つ力は、実に多種多様。なかでも近年注目されているのが、脳の機能を高めたり、認知症を予防・改善したりする働きです。高齢者施設なども取り入れ始めている、香りを使ったケアを紹介します。（構成：篠藤ゆり）【画像】リラックスにおすすめの香りは* * * * * * *人は大昔から香りの効果を知っていた私が脳と香りの関係を研究し始めたのは、20年ほど前のこと。天然の植物の香りを嗅ぐことによってリラックスしたり