お笑いコンビ・スリムクラブの内間政成さんは3月19日、自身のX（旧Twitter）を更新。娘の卒業式でのソロショットを公開しました。【写真】哀愁漂う内間政成「入学式verもお待ちしております！」内間さんは「この時期になると思い出す去年の娘の卒業式娘に記念撮影を拒否されたので」とつづり、1枚の写真を投稿。「卒業式」と書かれた看板の横に1人で立っています。卒業生である娘の姿がなく、シュールです。コメントでは「娘さ