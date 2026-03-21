競争が激化する中国の新エネルギー自動車（NEV）市場への新規参入が後を絶たない。中国メディアは上海で開催された「2026年中国家電・消費電子博覧会」ではNEVが主役になり、追覓科技、創維科技、坦途科技など中国の複数の家電企業が自社開発の最新のコンセプトカーを展示したと伝えた。中国網によると、追覓科技の自動車ブランド「星空計画」は同博覧会で初めて単独のブースを設け、SUV（スポーツ用多目的車）のコンセプトカー「N