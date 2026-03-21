「ローソン」は、3月24日（火）から、『お文具といっしょ』の限定オリジナルグッズを、全国の店舗で順次発売する。【写真】フォト風デザインがすてき！集めたくなるステッカーも■いろいろな姿のお文具さんたちが登場今回登場するのは、『お文具といっしょ』をモチーフにしたローソングループ限定のオリジナルグッズ。全2種が展開される「ゆらゆらボールペン」は、ペン先のマスコットが揺れるかわいらしいデザインで、見た