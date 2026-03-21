昨夏に川崎フロンターレからイングランドの名門トッテナムに移籍した日本代表DFの高井幸大は、プレシーズンに負った怪我で出遅れ、復帰後も出番はないまま前半戦が終了。冬の移籍市場でドイツの古豪ボルシアMGへのレンタルが決定した。結局、ベールを脱ぐことなくドイツに渡った21歳について、現地の記者はどう見ていたのか。18日のトッテナム対アトレティコ・マドリー戦の前に、クラブに精通しているマット・バーロウ記者に話