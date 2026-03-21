◆センバツ第３日▽１回戦高知農―日本文理（２１日・甲子園）２１世紀枠で選出され、春夏通じて初出場の高知農は、後攻で０―４の４回、同校の甲子園初得点を挙げた。１死一、三塁、６番・栗山典天（のあ）右翼手（３年）が、日本文理の先発右腕・染谷崇史（３年）から右前適時打。三塁走者・山下蒼生投手（３年）が生還した。高知農は昨秋の高知県大会で８強入り。延長１０回タイブレークとなった２回戦の土佐塾戦では１ー