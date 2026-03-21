◆センバツ第３日▽１回戦花咲徳栄３―２東洋大姫路（２１日・甲子園）花咲徳栄の右腕エース・黒川凌大投手（３年）が、９安打２失点で完投。１０１０年以来、１６年ぶりのセンバツ勝利をもたらした。昨秋の関東大会で３試合連続完投するなど、スタミナに絶対的な自信を持つ右腕は、最後まで力強いストレートで東洋大姫路打線のバットを押し込んだ。フライアウトの数は１６個。「フライアウトが多いのが自分の特徴。手応えは