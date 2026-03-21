◆オープン戦西武―ＤｅＮＡ（２１日・オープン戦）西武は２１日、オープン戦・ＤｅＮＡ戦（ベルーナＤ）を戦う。ＷＢＣに参加し、１９日の全体練習から１軍に合流した源田壮亮内野手が２戦連続でスタメン出場。前日の同戦では二塁を守った外崎修汰内野手が、この日は「３番・一塁」で出場する。先発は平良海馬投手。ここまでオープン戦は２試合に登板し１勝０敗、防御率０・００と好調を維持しており、好投で開幕に向け弾