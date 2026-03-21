米女子ゴルフツアーの「ファウンダーズ・カップ」２日目（２０日＝日本時間２１日、カリフォルニア州メンロパークのシャロンハイツＣ＝パー７２）、７２位から出た渋野日向子（２７＝サントリー）は１バーディー、２ボギーの７３で回り、通算２オーバーの７６位で予選落ちとなった。日本勢１５人が参加する今大会に渋野はドライバーとウェッジを変更して臨み、初日ラウンド後には「いい感じ」と話して、何度もチャンスにつけた