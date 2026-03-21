◆オープン戦巨人―楽天（２１日・東京ドーム）巨人の泉口友汰内野手が２１日、楽天戦（東京Ｄ）の試合前練習でフルメニューを消化した。早出の打撃練習から参加し、フリー打撃では鋭い打球を連発して快音を響かせた。守備練習では遊撃に入って軽快な動きを披露した。疲労とコンディションを考慮して１５日の日本ハム戦から４試合連続で欠場中だが、２０日の楽天戦では試合前練習にも参加していて、大事には至っていない