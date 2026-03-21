女優で歌手の西田ひかる（５３）が２１日までに自身のインスタグラムを更新し、青色が映える衣装ショットを披露した。西田は「久し振りの水曜日ｙｔｖ「ｔｅｎ．」ブルーが着たくなる季節になりました！！」とつづると、鮮やかな青のブルゾンと花柄スカートが主役の華やかな春コーデを披露した。この投稿には「いつもお綺麗ですね」「ブルー、スッゴクお似合いです」「コーデ春らしくて素敵です」「めっちゃ可愛い」「笑顔