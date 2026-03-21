春の楽しみといえばお花見。お弁当を広げるなら、見た目も華やかなひと品を加えたいですよね。ころんとかわいいミニトマトは、お弁当の彩りにもすき間埋めにもぴったり。今回は、簡単に作れるミニトマトのフィンガーフード4種をご紹介します。『クリームチーズinミニトマトカップ』のレシピこくのあるクリームチーズに、さっぱりしたトマトの組み合わせが絶妙。材料（8個分）ミニトマト……8個 クリームチーズ……50g パセリのみじ