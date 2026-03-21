企業活動における人材不足は深刻な課題になっていますが、当社が昨秋に人事・経営企画部門に所属する管理職500人を対象に実施した調査によると、実は単なる人材の不足だけではないことが分かりました。 約6割の企業で人材不足に加えて「人材過剰」が同時に発生していることが判明しました。これは企業内に構造的な人材ミスマッチが存在することを示しています。事業環境が大きく変化する中、企業に求められる事業変革のスピ&#