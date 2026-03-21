文化観光施設「這有山」を訪れた観光客。（２０２５年５月１７日撮影、長春＝新華社記者／唐成卓）【新華社長春3月21日】中国吉林省長春市の繁華街に、「這有山（ここに山あり）」という名称で、文化観光と商業が一体化した複合施設がある。施設内には自然景観が取り入れられ、小さな町を歩いているような感覚になる。高さ約30メートルの「丘」に石段が続き、街路が入り組んでいる。あずまやや楼閣、小さな店が点在し、川のせせ