東日本から西日本にかけて穏やかに晴れる所が多くなりそうです。各地で青空が広がって、お出かけ日和となるでしょう。北海道は大雪や吹雪となっている所があり、交通障害などに警戒が必要です。雪は今夜にかけて止む所が多いでしょう。南西諸島は湿った空気の影響で雨の降る所がありそうです。気温です。北日本はきのうより低く、ひと桁の所が多いでしょう。関東から西は晴れて気温が上がり、17℃前後の所が多くなりそうです。九州