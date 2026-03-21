皇居・乾通りの「春の一般公開」が21日から始まりました。乾通りの一般公開は上皇さまの傘寿、80歳を記念し、2014年に始まったもので、桜の見頃となる春と、紅葉の時期の秋の年2回行われています。ことしの「春の一般公開」初日の21日、午前9時の開門時にはおよそ500人が列を作り、まもなく見頃を迎える桜や、お堀、石垣など皇居らしい景色を楽しみました。訪れた人「道の右側とか左側に桜がいっぱい咲いていて、きれいだった。ま