お笑い芸人の有吉弘行が21日までに、自身のXを更新。“育児あるある”とみられる投稿に反響が続々と寄せられている。【写真あり】“過去最大露出”前田敦子に対抗？有吉弘行が衝撃の“ボンテージ姿”有吉は20日午後11時40分ごろに「何で寝ないの？本日30回ほど質問させていただきました」と投稿。フォロワーは有吉が子どもを寝かせる時に質問していたと受け止めた。コメント欄には「微笑ましいポスト」「悲しき深夜の呪文で