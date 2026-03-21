栃木県那須町で、登山訓練中の高校生らが雪崩に巻き込まれ、8人が亡くなった事故からまもなく9年です。生徒らが通っていた高校ではきょう、追悼式が行われました。2017年3月、那須町のスキー場近くで登山訓練中の高校生らが雪崩に巻き込まれ、生徒と引率の教諭、あわせて8人が亡くなりました。犠牲となった生徒らが通っていた栃木県立大田原高校ではきょう、追悼式が行われ、遺族や県の教育委員会の関係者などが参列しました。亡く