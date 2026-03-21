◇第98回全国選抜高校野球大会第3日・1回戦花咲徳栄3―2東洋大姫路（2026年3月21日甲子園）花咲徳栄（埼玉）の9番・市村心（3年）が“うれし恥ずかし”の貴重な一打だ。0―1の8回1死一、二塁でカウント1―1から空振りして三振と勘違い。天を仰いでベンチに帰りかけた。「あそこはテンパっていて、やっちゃったなと。恥ずかしかった」。それでも、打席に戻った直後の4球目を左前打し、逆転へつなげた。「（三振ではなくて