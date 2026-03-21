タレントで元女子プロレスラーの北斗晶とプロレスラー佐々木健介夫妻の長男・佐々木健之介が、母と同じ女子プロレスラーと結婚した理由を明かした。【映像】妻・凛さんと愛娘・寿々と北斗夫妻北斗と長男の佐々木健之介が3月20日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。現在、映像制作の仕事をしているという健之介は、2022年に5歳年上の女子プロレスラー・凛と結婚し、2歳になる娘・寿々の子育てに奮闘中だ。黒柳に