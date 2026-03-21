女優・辺見えみりが２０日、ＳＮＳを更新。１２歳の娘の卒業式を報告し、「卒業おめでとうございます」と祝福の声が多数寄せられている。「娘の卒業式」とグレーのブレザーとスカートの制服姿の後ろ姿ショットをアップ。「何より真っ直ぐ育ってくれたこといいお友達に恵まれたこと６年間周りのサポートがあったから今の娘があると思います。本当に感謝しかありません娘も私も幸せものです」と周囲への感謝を記し