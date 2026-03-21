今回は妻が、挑発してきた夫の不倫相手を黙らせたエピソードを紹介します。「うちの旦那には秘密があるんです」「ある日、母に子供たちを預け、夫のクリスマスプレゼントを買いに都内に行ったんです。すると、夫が若い女性と手をつないで歩いていたんです。2人を尾行したら、なんとホテルに入っていきました。夫の不倫を知り、頭が真っ白に……。その後、夫の不倫相手と偶然会うことがあったのですが、そこで不倫相手に『あんな素