3月20日（現地時間19日、日付は以下同）。フィラデルフィア・セブンティシクサーズは、敵地ゴールデン1・センターで行われたサクラメント・キングス戦を139－118で制し、翌21日を終えてイースタン・カンファレンス9位の38勝32敗とした。 現在シクサーズは、平均29.0得点4.1リバウンド6.7アシスト2.0スティールを誇るタイリース・マクシーが右手小指の腱を痛めて7戦