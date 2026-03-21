水戸ホーリーホックは20日、ホームゲームのチケットが流通サイトなどで高額転売されていることを確認したと発表した。クラブは公式サイトで「『公式試合運営管理規定』及び『Jリーグチケット サービス利用規約』において、営利を目的としたチケットの転売を禁止しております」と改めて通知している。さらに「チケットジャム、チケット流通センター等の転売サイト、フリマアプリやSNS上での転売行為が判明したチケットについ
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