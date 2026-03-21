2026シーズンの日本テレビ野球中継のテーマは日本でいちばん旬な場所NOW! NEW!! NEXT!!!話題のもの、見たことないもの、新しいもの、そして、未来へつながるものを常に発信していきます。野球取材17季目となる亀梨和也さんが、今季も「DRAMATIC BASEBALL プレゼンター」 に就任！「KAMENASHI QUEST」という新企画を立ち上げ、【新しい顔】となる選手に直撃したり、【話題のプレー】を深掘りしたり精力的に取材していただきます！開